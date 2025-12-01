افتتاح كأس العرب.. سوريا تجدد التفوق على تونس

رسّخ المنتخب السوري الأول لكرة القدم تفوقه على نظيره التونسي في كأس العرب، وهزمه مجددًا، الإثنين، بهدف دون رد، في مباراة افتتاح البطولة، لحساب باكورة جولات المجموعة الأولى، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، العاصمة القطرية.

وسجّل عمر خربين، مهاجم الوحدة الإماراتي، هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48.

وقبل 4 أعوام، فاز «نسور قاسيون» على «نسور قرطاج» بهدفين نظيفين، في النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها قطر أيضًا 2021.

وحسمت سوريا أفضلية مواجهاتها المباشرة مع تونس في كأس العرب، البالغ عددها ثلاث، بتحقيقها انتصارًا ثانيًا، مقابل فوز وحيد لمنافستها خلال النسخة الافتتاحية عام 1963 بهدف نظيف.

وتصدر المنتخب السوري ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيلها التوانسة بلا نقاط ريثما تُلعب المباراة الأخرى ضمن الجولة بين قطر وفلسطين.