بعد الخسارة الثامنة.. أوجسبورج يقيل فاجنر

أقال نادي أوجسبورج الألماني ساندرو فاجنر، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج في دوري الدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة «بيلد» ومجلة «كيكر شبورتس» أن فاجنر أقيل من منصبه بعد خمسة أشهر و12 مباراة خاضها الفريق تحت قيادته في الدوري، كانت آخرها الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام هوفنهايم السبت الماضي.

و قال ميكايل شترول المدير الإداري للنادي عقب المباراة الأخيرة: «أدركنا أن الثقة واليقين اللازمين لتغيير الأمور بتشكيلتنا الحالية لم يعد موجودًا».

وأعرب فاجنر عن خيبة أمله من القرار في بيان أعلن فيه رحيله بـ «التراضي».

بدأ أوجسبورج الموسم بشكل سيئ، حيث تلقى ثماني هزائم، وسجل ثلاثة انتصارات فقط في الدوري، كما خرج من كأس ألمانيا أمام بوخوم المنافس بالدرجة الثانية. ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر بـ 10 نقاط، بعد مرور 12 جولة، ويبتعد بأربع نقاط عن ماينز صاحب المركز الثامن عشر الأخير.

وكان فاجنر، المهاجم الدولي الألماني السابق ومساعد المدرب السابق للمنتخب، تولى تدريب أوجسبورج في الصيف، وهي أول تجربة له في الدوري، بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى 2028.