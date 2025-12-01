يوفنتوس يخسر فلاهوفيتش 3 أشهر

خسر فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، خدمات مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش من شهرين إلى ثلاثة أشهر نتيجة إصابته في العضلة المقربة خلال مباراة كالياري، السبت.

وأوضح يوفنتوس في بيان مقتضب الإثنين: «أظهرت الفحوصات وجود إصابة عالية الدرجة في منطقة الاتصال بين العضلة والوتر في العضلة المقربة الطويلة اليسرى».

وأضاف النادي:«ستكون هناك حاجة إلى استشارات طبية إضافية لتحديد أفضل السبل العلاجية من دون أن يحدد مدة غيابه»

ووفقًا لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الرياضية، قد تصل فترة غيابه إلى ثلاثة أشهر، فيما أشارت قناة «سكاي سبورت» الإيطالية إلى احتمال عودته للملاعب في فبراير المقبل.

وتعرض فلاهوفيتش للإصابة في الدقيقة 31 أثناء تسديده نحو المرمى خلال مباراة المرحلة الثالثة عشرة أمام كالياري «2-1»، حيث نهض مباشرة وأشار إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله.

وسجل ابن الـ25 عامًا ستة أهداف الموسم الجاري، ثلاثة منها في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا، واستعاد منذ أغسطس مركزه الأساسي الذي فقده الموسم الماضي «10 أهداف في الدوري»

ويحتل يوفنتوس الذي يشرف عليه منذ نهاية أكتوبر لوتشانو سباليتي، المركز السابع بفارق خمس نقاط عن ميلان المتصدر.