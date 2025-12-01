العرب يحتفلون

استضاف ملعب البيت في الدوحة، العاصمة القطرية، حفل افتتاح بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025» قبيل انطلاق مباراة أصحاب الأرض مع المنتخب الفلسطيني، الإثنين، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى.. وتضمَّن الحفل فقراتٍ، استعادت التراث العربي، واستخدمت تقنيات الإبهار الضوئي الحديثة، والطائرات المسيَّرة لتقديم عروض بصرية، ترافقت مع إطلاق ألعابٍ ناريةٍ، حوَّلت الملعب إلى لوحةٍ فنيةٍ.. كما اشتمل الحفل على فقراتٍ موسيقيةٍ، منها أغنية الافتتاح، والنشيد العربي الموحَّد تصوير: محمد المانع