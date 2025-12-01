آل الشيخ يتابع تحضيرات فيلم خالد بن الوليد

زار المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA، الإثنين، استديوهات الحصن Big Time، واستديوهات القدية، للاطلاع على سير العمل في الفيلم التاريخي، الذي يروي سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد.

ويُعد الفيلم من أضخم الإنتاجات العربية على مستوى الصناعة السينمائية، من إنتاج شركة صلة، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

ويأتي المشروع بعد تحضيرات استمرت لأكثر من عام، شملت بناء مشاهد واسعة، وتجهيز مواقع المعارك، وتطوير الأعمال القتالية التي يتطلبها هذا النوع من الأعمال الكبيرة، إلى جانب تصميم عناصر بصرية دقيقة تعكس البيئة التاريخية للفيلم.

وخلال الزيارة، شاهد آل الشيخ جانبًا من أعمال التجهيز، بما في ذلك بناء الديكورات، والنماذج الأولى للبيئات التاريخية، إضافة إلى مراجعة التصاميم الفنية التي توضح الشكل النهائي للمشاهد والعمارة والملابس.

كما التقى فرق العمل الإبداعية والفنية، وفي مقدمتهم المخرج أليك ساكاروف، والمنتج ريتشارد شاركي، حيث استعرض معهم مستجدات مراحل التحضير، وخطط الانتقال إلى المرحلة التالية من العمل، بما يضمن تقديم تجربة سينمائية بمستوى عالمي يعكس قيمة المشروع وأهميته.

ويشكل الفيلم أحد أبرز المشاريع السينمائية، التي تُصور في السعودية، بما يعكس التطور المتسارع في مجال إنتاج الأفلام، وارتفاع مستوى الإنتاجات العربية نحو معايير أكثر احترافية وجودة.