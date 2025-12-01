التكتيك يختتم تحضيرات «الأخضر»

أتمّ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره العماني، الثلاثاء في قطر، ضمن باكورة جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وأدّى «الصقور الخُضر» حصة تدريبية مساء الإثنين على أحد ملاعب منشأة «QWSC» بدأت بالإحماءات، وانتقلت إلى الجوانب التكتيكية فيما اختتمتها مناورة على نصف مساحة الملعب.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، ركّز المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بالذات على مجموعة اللاعبين الذين يعتزم البدء بهم أمام عمان، في ظل ضيق الوقت بين اكتمال قائمته والمباراة الأولى.

ووصلت بعثة المنتخب إلى قطر السبت، وانضم إليها في اليوم التالي لاعبو الهلال والاتحاد بعد فراغهم من مباراتي الفريقين ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي يوم الوصول، اكتفى الفرنسي باستخدام اللاعبين الدراجات الهوائية داخل منطقة مفتوحة، فيما بدأت التدريبات الجماعية مساء الأحد.