بهدف قاتل في قطر.. الفلسطيني يواصل هوايته أمام المنظّمين

عزَّز المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم سجلَّه الخالي من الهزائم أمام أصحاب الأرض في كأس العرب بانتصارٍ على نظيره القطري المنظِّم «1ـ0»، مساء الإثنين، على ملعب «البيت» في الدوحة، ضمن باكورة جولات المجموعة الأولى من النسخة الجارية.

وجاء الانتصار بفضل هدفٍ عكسي لسلطان البريك، ظهير أيسر المنتخب القطري، في خامس دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتعادل «الفدائي» في جميع مواجهاته السابقة مع منظِّم كأس العرب، قبل تزيين هذا السجلِّ بالتغلُّب على قطر.

وتقابل المنتخب الفلسطيني مع نظيره السوري، صاحب الضيافة، في دور المجموعات من نسخة 1992، وتعادلا سلبيًّا.

وضمن الدور ذاته من نسخة 2002، تواجه مع المنتخب الكويتي المنظِّم، وفرض عليه التعادل 3ـ3.

وفي نسخة 2012، التي استضافتها السعودية، تعادل أيضًا مع الأخضر لحساب دور المجموعات بنتيجة 2ـ2.

وبعد ثلاث تعادلاتٍ، حان الوقت ليهزم صاحب الأرض في نسخة 2025 التي تستضيفها قطر بين 1 و18 ديسمبر الجاري.

ويشارك المنتخب الفلسطيني في البطولة للمرة السادسة تاريخيًّا، ولم يسبق له تخطي دور المجموعات.

وبهذا الفوز، حصد أول ثلاث نقاطٍ، وتقاسم صدارة المجموعة مع المنتخب السوري، الذي فاز في وقتٍ سابقٍ على تونس بهدفٍ، فيما تذيَّلت قطر الترتيب برفقة «نسور قرطاج» دون نقاطٍ.