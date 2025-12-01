الفتح والعدالة يجهزان الاتفاق

يستأنف لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تدريباتهم، الثلاثاء، بعد انتهاء الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني لمدة تسعة أيام خلال فترة التوقف الجارية.

وسيبدأ الفريق الاتفاقي برنامجه الإعدادي بالدخول في معسكرٍ داخلي في الدمام، يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، واستعادتهم النسق التنافسي قبل استئناف منافسات الموسم الجاري.

ومن المقرَّر أن يخوض الاتفاق خلال المعسكر ثلاث مبارياتٍ تجريبية، إذ يواجه الفتح، والعدالة، وفريقًا خليجيًّا في إطار خطة الجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح فرصة اللعب لعددٍ أكبر من العناصر، خاصَّةً العائدين من الإصابة والشبَّان.

ويركز سعد الشهري، مدرب الفريق، خلال المرحلة المقبلة على الجوانب التكتيكية، وتصحيح الأخطاء التي وقعت في المباريات الماضية، إلى جانب العمل على تعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة من المنافسات.