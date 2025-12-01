العين تستضيف معسكر الخليج

اعتمد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، البرنامج الزمني للفريق خلال فترة التوقف الجارية لدوري روشن السعودي تزامنًا مع مشاركة الأخضر ببطولة كأس العرب في قطر.

ويتضمَّن البرنامج فترة راحةٍ للاعبين، من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، يعقبها دخول الفريق معسكرًا إعداديًّا في مدينة العين الإماراتية، من 6 إلى 15 ديسمبر.

ويخوض الخليج خلال المعسكر مباراتين تجريبيتين أمام بني ياس، 12 ديسمبر، والشارقة في الشهر ذاته، ضمن استعداداته للمرحلة المقبلة.

وخُصِّص 16 ديسمبر ليكون يوم راحةٍ للفريق، وسيستأنف تدريباته 17 من الشهر ذاته تحضيرًا لمواجهة الخلود ضمن الجولة العاشرة من «روشن».

ويحتل الخليج المركز السادس في جدول ترتيب البطولة برصيد 14 نقطةً من أربعة انتصاراتٍ، وتعادلين، مقابل ثلاث خسائر.