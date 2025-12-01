«كاف» يحقق في أحداث الأهلي والجيش الملكي

أحال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلى لجنة الانضباط الأحداث المؤسفة، التي شهدتها مباراتي الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري، وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، في 28 نوفمبر 2025.

واستنكر «كاف» في بيان رسمي الإثنين الخروقات الأمنية الخطيرة، التي وقعت خلال المباراة الأولى بالرباط، وانتهت بالتعادل 1ـ1، والثانية في الجزائر، التي كانت نتيجتها أيضًا التعادل السلبي.

وكان النادي الأهلي المصري رفع خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي تضمن أربعة اقتراحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة، وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير.

وطالب النادي بتطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن تنظيم المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية، واتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الأكبر، لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

كما طالب النادي بإسناد جميع المباريات المقبلة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي التطبيق الحاسم للوائح «كاف» والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.