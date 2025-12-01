جوارديولا: عودة رودري غير مؤكدة.. وإيقاف فولهام صعب

وضح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن موعد عودة رودري، لاعب خط الوسط، إلى الملاعب غير مؤكَّدٍ.

وغاب الدولي الإسباني، الحاصل على الكرة الذهبية في 2024، فترةً طويلةً عن المستطيل الأخضر الموسم الماضي لإصابته بقطعٍ في الرباط الصليبي، كذلك لم يلعب سوى مرَّةٍ واحدةٍ، لدقائق فقط، بقميص سيتي في مبارياته العشر الأخيرة بسبب مشكلةٍ في العضلات الخلفية لفخذه.

ويتجدَّد غياب اللاعب «29 عامًا» بعد استبعاده عن مواجهة فولهام، الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الممتاز، في حين تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة أمام سندرلاند، السبت.

وقال جوارديولا، ردًّا على سؤالٍ في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، لم يستمر سوى دقائقَ، حول إمكانية مشاركة رودري: «كلا، ليس بعد». وعندما سُئل عن إمكانية مشاركته في نهاية الأسبوع، أجاب: «لا أعرف».

أيضًا، تحدَّث المدرب عن الإيطالي جانلويجي دوناروما، حارس المرمى، الذي حصل على بطاقةٍ صفراء للمرة الرابعة، السبت، أمام ليدز، وبات على بُعد خامسةٍ والإيقاف قائلًا: «نعم، لديه كثيرٌ من الإنذارات. هذا هو الواقع، لكنني لم أتحدَّث إليه».

وكان الألماني دانييل فاركه، مدرب ليدز، اتَّهم دوناروما بالتظاهر بالإصابة لإيقاف اللعب، والسماح لجوارديولا بمنح تعليماتٍ مهمةٍ للاعبيه في المباراة التي فاز فيها سيتي 3ـ2 في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتوقَّع جوارديولا مباراةً صعبةً أخرى أمام فولهام، خاصَّةً بعد فوزه المثير على توتنام 2ـ1، نهاية الأسبوع، وعدم خسارته على ملعبه سوى مرَّةٍ واحدةٍ الموسم الجاري.

وذكر المدرب: « الكوتيجيرز يتحسَّنون كل عامٍ تحت قيادة ماركو سيلفا. إنه هناك منذ أعوامٍ عدة، وكانت المباريات أمام فريقه دائمًا صعبةً. سيكون الأمر صعبًا أيضًا. التنظيم استثنائي، وكل عامٍ مع الكرة يتحسَّن أداؤهم».

وأضاف: «هو خصمٌ صعبٌ للغاية. لقد شاهدت مبارياتهم ضد تشيلسي وأرسنال وسندرلاند، وكان من الصعب دائمًا على المنافسين إيقافهم».

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطةً بفارق خمس نقاطٍ عن أرسنال المتصدر، أما فولهام، فيحتل المركز الـ 15 بـ 17 نقطةً.