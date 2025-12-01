تويوتا باها.. 88 سائقا وملاحا في جدة

تنطلق منافسات «باها جدة تويوتا»، الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، الأربعاء المقبل في محافظة جدة، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وشهد «باها جدة تويوتا» تسجيل 88 سائقًا وملاحًا من أكثر من 17 جنسية مختلفة، يتنافسون في ثماني فئات تشمل: ألتيمت بي، ألتيمت، ستوك، تشالينجر، سايد باي سايد، فئة الشاحنات، الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، والدراجات النارية، في تأكيد جديد على النمو المتسارع لرياضة المحركات في السعودية، وتزايد جاذبيتها إقليميًا وعالميًا.

وتنطلق المنافسات على مدار ثلاثة أيام بثلاث مراحل مختلفة، تبدأ بالمرحلة الاستعراضية الخميس المقبل بمسافة إجمالية تبلغ 165 كلم، منها 10 كلم مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، تليها المرحلة الأولى الجمعة، بمسافة 395 كلم، تتضمن 206 كلم مرحلة خاصة، فيما تختتم المنافسات السبت بالمرحلة الثانية الأخيرة التي تمتد لمسافة 301 كلم، تتضمن 91 كلم مرحلة خاصة.

ويأتي تنظيم الجولة الختامية في جدة تتويجًا لموسم حافل لبطولة السعودية تويوتا للباها 2025، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المشاركين وتزايدًا في شعبيتها، انعكس في الجولتين السابقتين في حائل والقصيم.

وتألق بطل الراليات يزيد الراجحي في «باها القصيم تويوتا»، محققًا فوزه الخامس على التوالي بهذا الرالي، ومتصدرًا الترتيب العام برصيد 78 نقطة، متقدمًا بفارق 18 نقطة على دانية عقيل صاحبة المركز الثاني برصيد 60 نقطة، وحل التشيكي ميروسلاف زابليتال في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.