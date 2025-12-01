نهاية انتظار 59 عاما.. أرقام تصاحب انتصار فلسطين على قطر

سجَّل المنتخب الفلسطيني الأوَّل لكرة القدم حقائقَ وأرقامًا بفوزه على نظيره القطري، صاحب الضيافة، مساء الإثنين، بهدفٍ دون ردٍّ، في أولى جولات المجموعة الأولى من كأس العرب.

وأنهت المباراة انقطاعًا عن الفوز للمنتخب الفلسطيني في البطولة دام 59 عامًا.

ويعود آخر فوزٍ سابقٍ له في كأس العرب إلى دور المجموعات من نسخة 1966 عندما هزم منتخب اليمن الشمالي بسبعة أهدافٍ دون ردٍّ على ملعب الكشافة في بغداد، العاصمة العراقية.

وبعد ذلك الفوز، عجز الفلسطينيون عن تحقيق أي انتصارٍ في البطولة لحين قهر المنتخب القطري على أرضه.

وأصبح في رصيد «الفدائي» انتصاران على صعيد كأس العرب، هما ما حققهما أمام اليمن الشمالي وقطر.

وحقق المنتخب الفلسطيني انتصاره الثاني تاريخيًّا على «العنابي»، والأول منذ يوم 6 أبريل 2002 الذي شهد فوزه بمباراتهما 2ـ0 ضمن دورة ألعاب غرب آسيا.

وعقب تلك المباراة، التقيا سبع مراتٍ، وحقق القطريون خمسة انتصاراتٍ مقابل تعادلين، فيما عجزوا عن مواصلة السلسلة بالسقوط في كأس العرب 2025.

وجاء السقوط بهدفٍ عكسي، سجَّله سلطان البريك، ظهير أيسر قطر، في خامس دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وللمرة الأولى، تتلقَّى الشباك القطرية هدفًا عكسيًّا في كأس العرب، بينما حدث العكس مرتين، كلتاهما خلال النسخة الماضية، بتوقيع العماني فهمي دوربين، والإماراتي علي سالمين، وفاز «العنابي» بالمباراتين 2ـ1، و5ـ0 على الترتيب.