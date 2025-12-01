«أعيدوا لنا الأخضر»

كأس العرب ليست مجرد بطولة عابرة بل محطة مهمة تعكس جاهزية المنتخب وروح المنافسة لدى اللاعبين خاصة في ظل الغياب الطويل عن منصات التتويج. من الضروري أن يدرك لاعبو المنتخب أن مشاركتهم ليست لمجرد الحضور بل للمنافسة الحقيقية والقتال من أجل لقب يعيد للكرة السعودية بريقها وهيبتها في الساحة العربية.



لقد مرّ المنتخب السعودي بفترات صعبة ابتعد خلالها عن تحقيق البطولات، وهو أمر لا يليق بتاريخ أخضر اعتاد على المنافسة في أعلى المستويات. لذلك فإن كأس العرب تمثل فرصة ذهبية لإعادة بناء الثقة سواء لدى اللاعبين أنفسهم أو لدى الجماهير التي ما زالت تنتظر العودة القوية التي تعكس إمكانيات الكرة السعودية وطموحاتها الكبيرة.



من المهم أن يظهر الطاقم الفني بقيادة مدربه بأفضل ما لديه من قراءة للمباريات وإدارة ذكية لعناصره داخل الملعب، مع توظيف قدرات اللاعبين بالشكل الذي يضمن الأداء المتوازن والفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي. أما اللاعبون فعليهم أن يدخلوا كل مباراة بروح قتالية عالية وإصرار على تحقيق الانتصار وإيمان بأن هذه البطولة يمكن أن تكون نقطة تحول نحو مسار جديد مليء بالإنجازات.



نريد منتخبًا يدرك أن كل مباراة في البطولة هي فرصة لإثبات الذات وفرصة لإسعاد جماهيره وفرصة لإرسال رسالة واضحة بأن الكرة السعودية ما زالت حاضرة وأنها قادرة على العودة أقوى مما كانت. نريد أداءً قتاليًا ورغبة لا تهدأ وثقة لا تتزعزع لأن تحقيق هذا اللقب لن يكون مجرد بطولة تُضاف إلى السجل بل خطوة نحو استرجاع الهيبة وبناء مشروع يعود بالمنتخب إلى مكانه الطبيعي بين كبار القارة



الجماهير المتعطشة تستحق أن ترى منتخبها يعود من جديد للواجهة وأن تشعر بالفخر وهي تتابع أداءً قويًا يعيد الذكريات الجميلة لسنوات الإنجازات. وفي حال تحقق هذا المنجز فسيكون بمثابة بداية لمرحلة جديدة تعيد الهيبة وتفتح الباب أمام المزيد من البطولات.



لقطة ختام

كأس العرب فرصة لا يجب التفريط بها، ومهمة تتطلب التركيز والعمل والقتال من الجميع فالمنتخب السعودي أكبر من أن يغيب طويلًا عن منصات التتويج وهذه البطولة قد تكون بداية العودة التي ينتظرها الجميع.