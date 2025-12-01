الوزير يزور معسكر المنتخب

زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في قطر، قبل مواجهة منتخب عُمان، الثلاثاء، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وحضر الوزير إلى المعسكر، مساء الإثنين، والتقى اللاعبين وتحدَّث معهم، وكان برفقته ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويستهلُّ «الأخضر» مشاركته السابعة في كأس العرب بمواجهة نظيره العماني، على ملعب المدينة التعليمية، فيما يلتقي منتخب جزر القمر، في 5 ديسمبر، على ملعب البيت، والمغرب، في 8 من الشهر ذاته، على ملعب لوسيل.