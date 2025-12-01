صلاح ومرموش يقودان «الفراعنة» في أمم إفريقيا

أعلن حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن تشكيلته المبدئية المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، ويتقدمها محمد صلاح وعمر مرموش، نجما ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وسينتظم اللاعبون في المعسكر الإعدادي المفتوح الذي سينطلق الأربعاء، ثم يدخلون في آخر مغلق يوم السابع من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهة نيجيريا تجريبيًا 14 من الشهر ذاته على ملعب القاهرة، ثم السفر إلى المغرب بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويوجد منتخب «الفراعنة» في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا، إلى جانب جنوب إفريقيا وموزمبيق وأنجولا.

وبحسب المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، ضمت القائمة كلًا من: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومصطفي شوبير، ومحمد صبحي، في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: محمد هاني، وأحمد عيد، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وياسر إبراهيم، ومحمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

وفي الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، ومحمد صلاح.

وفي الهجوم: مصطفى محمد، وصلاح محسن، وأسامة فيصل.

وأوضح إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أن القائمة النهائية للاعبين، التي ستشارك في البطولة، سيتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي يوم 11 ديسمبر الجاري.

ويبدأ المنتخب مبارياته في 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي، ثم جنوب إفريقيا، ثم أنجولا.

وكانت آخر مباراة للمنتخب المصري أمام الرأس الأخضر لتحديد المركز الثالث في بطولة العين الدولية على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات 17 نوفمبر، وفاز فيها بركلات الترجيح 2ـ0 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1.