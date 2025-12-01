مصدر شبابي لـ«الرياضية»: المطالب المالية أبعدت الإدارة

عاشت الإدارة الشبابية تغييرات إدارية متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أن أعلن النادي إنهاء تكليف إدارة خلف الهويشان، وتعيين عبد العزيز المالك بدلًا منه، الإثنين.

وفسَّر لـ «الرياضية» مصدرٌ شبابي مسؤولٌ المشهد الذي يدور خلف كواليس هذا القرار المفاجئ، موضحًا أن الإدارة حصلت من وزارة الرياضة على دعم في الصيف، بلغ 130 مليون ريال، جرى تسليم 25 مليونًا منه بشكل مباشر، فيما خُصم 16 مليون ريال لمصلحة عقد «سمو» المرتبط بقرض بنك الجزيرة، ما قلَّص المبلغ المتاح للنادي إلى تسعة ملايين ريال فقط.

ومع تقلُّص السيولة المالية، طالبت الإدارة قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الاتحاد، السبت الماضي، ضمن كأس الملك، بصرف 105 ملايين ريال من المبالغ، التي قالت إنها مُرصدةٌ لدعم النادي، وسداد التزامات عاجلة.

وبيَّن المصدر ذاته أن المفاجأة، جاءت قبل الرد على هذه المطالب حين تلقَّى النادي خطابًا رسميًّا بإنهاء تكليف الإدارة الحالية.

وأوضح أن غرامة لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين، التي بلغت مليوني ريال، جاءت بسبب التعاقد مع الإنجليزي جوش براونهيل دون موافقة لجنة الاستدامة المالية.

وبدأ المجلس السابق عمله 16 يوليو الماضي، وانتهت مهمته قبل مرور خمسة أشهر على تكليفه.

وسمَّت وزارة الرياضة مجلسًا جديدًا مؤقتًا يترأسه المالك، ويضمُّ في عضويته نواف البسام، نائبًا للرئيس، وطلال الرميان، وسعود بن منصور المالك، وبدر الخميس.

والرئيس الجديد عضوٌ ذهبي في النادي العاصمي، وآخر تجديد لعضويته يعود إلى أغسطس الماضي.