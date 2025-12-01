الأخضر يدافع بتمبكتي والأحمد

أظهرت المناورة الفنية الأخيرة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اعتماد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، على حسان تمبكتي ووليد الأحمد، قلبَي الدفاع، ضمن الأساسيين قبل لقاء عُمان، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، العاصمة القطرية، لحساب باكورة جولات المجموعة الثانية من كأس العرب، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللاعبَين، كانا في التشكيل الأساسي بأغلب أجزاء المناورة الفنية، وسيُؤكَّد قرار مشاركتهما خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء، بينما اعتمد المدرب الفرنسي في خط الهجوم على ثلاثية صالح أبو الشامات، وفراس البريكان، وسالم الدوسري.

وأدَّى «الصقور الخُضر» حصةً تدريبيةً، مساء الإثنين، على أحد ملاعب منشأة «QWSC»، بدأت بالإحماءات، وانتقلت إلى الجوانب التكتيكية، فيما اختتمتها مناورةٌ على نصف مساحة الملعب.

ووصلت بعثة المنتخب إلى قطر، السبت، وانضمَّ إليها في اليوم التالي لاعبو الهلال والاتحاد بعد فراغهم من مباراتي الفريقين ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي يوم الوصول، اكتفى الفرنسي باستخدام اللاعبين الدرَّاجات الهوائية داخل منطقة مفتوحة، فيما بدأت التدريبات الجماعية مساء الأحد. يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب إلى جانب المغرب، وعُمان، وجزر القمر.