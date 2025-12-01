تيرشتيجن يعود إلى برشلونة

عاد الحارس الألماني الدولي مارك أندير تيرشتيجن إلى تدريبات فريقه برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، بعد أشهر من الغياب لكنه يواجه مستقبلًا مجهولًا مع فريقه ومنتخب بلاده.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن تيرشتيجن تدرب مع باقي الحراس في الفريق، وهم خوان جارسيا وفيوتشيك تشيزني وذلك بعد عودته عقب جراحة في الظهر

أجراها الصيف الماضي.

وانتقل جارسيا إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية وبات الآن الحارس الأساسي في الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ومتصدر الترتيب الحالي، وأشاد به المدرب الألماني هانزي فليك في تصريحاته قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء. وقال إن لديه إمكانات كبيرة وقدرات رائعة في التصدي واللعب بقدميه، ويمنح الفريق المزيد من الثقة.

وأوضحت تقارير أن برشلونة الذي يمر بأزمة مالية يرغب في الاستغناء عن تيشتيجن بعد 11 عامًا، وربما يحدث ذلك في يناير المقبل.

ويمتد عقده الحالي حتى 2028، وهو في صالح اللاعب إذ إن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب، سيستدعيه للمشاركة في كأس العالم العام المقبل في حال لعب أساسيًا.

وحل أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، بدلًا من تيرشتيجن في حراسة مرمى المنتخب في الأشهر الماضية، كما يدور جدال حول إمكانية عدول مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، عن قرار الاعتزال الدولي في حال لم يشارك تيرشتيجن في قائمة كأس العالم.