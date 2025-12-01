بالتعادل.. دوران ينقذ فنربخشة من غلطة سراي

أفلت فريق فنربخشة التركي الأول لكرة القدم من خسارةٍ وشيكةٍ على ملعبه ووسط جماهيره بالتعادل 1ـ1 في «ديربي إسطنبول» أمام ضيفه غلطة سراي، الإثنين، لحساب الجولة الـ 14 من الدوري.

وتقدم غلطة سراي بهدفٍ عبر ليروي ساني بعد مرور 27 دقيقةً، ليرفع الدولي الألماني رصيده إلى أربعة أهدافٍ في 14 مباراةً خاضها منذ انتقاله في صفقةٍ حرَّةٍ بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ عقب مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

لكنَّ فنربخشة، نجح في خطف نقطة التعادل في توقيتٍ قاتلٍ بهدفٍ، سجله المهاجم الكولومبي جون دوران في الدقيقة 95 من المباراة المثيرة التي شهدت إشهار البطاقة الصفراء سبع مراتٍ.

ويلعب دوران، البالغ من العمر 21 عامًا، في صفوف فنربخشة على سبيل الإعارة قادمًا من النصر السعودي ، إذ رحل بعد أشهرٍ قليلةٍ من انضمامه إلى النادي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، يناير الماضي، وقد سجل هدفه الثاني في خمس مبارياتٍ بالدوري الموسم الجاري.

بهذا التعادل بقي غلطة سراي على قمة جدول الترتيب بـ 33 نقطةً، فيما يلاحقه فنربخشة في المركز الثاني بـ 32 بعد أن حافظ على سجله خاليًا من الهزائم.