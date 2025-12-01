«بلاك هات».. 45 ألف مشارك و450 جهة عارضة

تنطلق الدورة الجديدة من فعالية «بلاك هات» الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، الثلاثاء، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، 2 ديسمبر، وتستمر إلى 4 من الشهر ذاته في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض «ملهم».

ويستقطب الحدث أكثر من 45 ألف مشاركٍ، إضافةً إلى نحو 450 جهةً عارضةً، تُمثِّل 140 دولةً لبحث المتطلبات المستقبلية للحماية الرقمية في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتشديد اللوائح التنظيمية عالميًّا.

وتناقش الدورة الجديدة محاورَ عدة، من أبرزها العمليات الأمنية المستقلة، وتحليل معلومات التهديدات، والثقة الرقمية، والاستعداد لما بعد الحوسبة الكمية، إضافةً إلى مخاطر الأنظمة التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وملفات التأمين السيبراني، والصراعات الرقمية المتصاعدة.

كذلك يتضمَّن البرنامج القمة التنفيذية، والقمة المالية، وإحاطات بلاك هات، وجلسات «ديب دايف»، وبرنامج «كامبس»، ومبادرة «سيدات تحت دائرة الضوء»، إلى جانب ورش عمل رؤساء الأمن المعلوماتي، ومختبرات «أرسنال» بهدف تقديم رؤى عمليةٍ، تسهم في تعزيز قدرات الدفاع، والاستجابة، ورفع كفاءة البنى الرقمية للمؤسسات.

ويشارك في جلسات الفعالية نخبةٌ من القيادات والخبراء العالميين، من بينهم الدكتورة رمان شودري، وديفون برايان، وتشارلز فورتي، ومارجريتا ريفيرا، وجيريك بيسون، وتيم إيرهارت، وترينا فورد، وتيموثي لي، والدكتورة تشنشي وانج حيث يناقشون واقع التهديدات السيبرانية، والتحولات التنظيمية والجيوسياسية المؤثرة في القطاع.

وتستعرض شركاتٌ تقنيةٌ عالميةٌ، من بينها فورتينيت، زسكالر، سنتينل وان، سيسكو، دراجوس، هواوي، تاليس، ترند مايكرو، جوجل كلاود سيكيوريتي، وتينابل اتجاهات الأمن السيبراني المستقبلية، فيما تقدِّم الشركات الناشئة والباحثون أحدث منهجيات الاختبار والحماية في بيئاتٍ واقعيةٍ.

وتشهد الفعالية تنظيم مسابقة «التقط العلم» التي تُعدُّ من أبرز منافسات الحدث، وتقدِّم جوائزَ، تصل إلى مليون ريال سعودي في مجالات فك التشفير، والهندسة العكسية، وتطوير الهجمات ضمن منصاتٍ تفاعليةٍ، تجمع المتخصِّصين لاختبار قدراتهم العملية.