من هو المالك رئيس الشباب المكلف؟

يحمل عبد العزيز بن فهد المالك، الرئيس الجديد المكلَّف لنادي الشباب، خبرة أكثر من عشرة أعوامٍ في الإدارة المالية والتشغيلية والإدارة العامة، وهو مشجعٌ شبابي وعضوٌ ذهبي في النادي.

ومساء الإثنين، صدر قرار وزارة الرياضة بتكليفه برئاسة النادي، لحين انتخاب مجلسٍ جديدٍ.

درَس المالك، الرئيس الشاب، إدارة الأعمال في جامعة تشابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة البكالوريوس عام 2014.

بعدها، دخل عالم الإدارة، وصعد داخل شركةٍ للمطاعم من موقع نائب المدير المالي حتى مقعد الرئيس التنفيذي.

وخلال 2022، انتقل من شركة المطاعم إلى شركة «ركاء القابضة للتجارة» وعَمِل مديرًا إداريًّا فيها، قبل أن يغادرها في يناير 2024 لشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «مقدام» الرياضية، صاحبة العلامة التجارية لمجموعة أندية لياقة بدنية.

وإضافةً إلى ترؤسه الشركة، يشغل المالك عضوية مجلسَي إدارتَي شركتَي «مطاعم كبريتو» و«ركاء القابضة».

وأنهت وزارة الرياضة تكليف مجلس إدارة نادي الشباب المؤقت، الذي كان يترأسه خليف الهويشان، وكلَّفت مجلسًا برئاسة المالك. وسمَّى القرار نواف البسام نائبًا للرئيس، وطلال الرميان وسعود بن منصور المالك وبدر الخميس أعضاءً في المجلس.