انطلاقا من «المطبخ».. فاطمة ماجستير وتمثيل دولي

«يلا على المطبخ» الجملةُ الشهيرة في حرب الجنسين، أخذتها الطاهية السعودية فاطمة القاسم سلاحًا في وجه مُستخدميها، ومن «مطبخ المنزل» انطلقت إلى تحقيق الحُلم الأكبر.

برفقة والدها، خطت فاطمة الصغيرة الخطوة الأولى في فنون الطهي، الذي بدوره علَّمها الطبخ وأسراره، بدءًا من طبق «الجريش» الشهير في منطقة نجد.

ولم تكتفِ فاطمة بخبرة العائلة، بل والتحقت أيضًا بالدورات المنظَّمة من قِبل كبار الطهاة، منهم الكندي سيف ومذال، إذ تعدُّها نقطة تحولٍ في مسيرتها، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» في تصريحٍ خاصٍّ خلال مشاركتها في مهرجان الوليمة للطعام السعودي، الذي انطلقت أعماله 27 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى 6 ديسمبر الجاري بحرم جامعة الملك سعود في الرياض.

وأشارت الطاهية السعودية خلال حديثها إلى أن الاحتكاك المباشر مع الطهاة ذوي الخبرة، يُعطي نقاط قوةٍ لمحبي الطبخ، وقالت: «التواصل مع كبار الطهاة علَّمني طريقة التعاطي مع التفاصيل الدقيقة، وكيف أقدِّم الطبق بشكلٍ يعكس هويتي الخاصة. الأهم أنهم شرعوا الأبواب أمامي على عالمٍ جديدٍ من التقنيات والابتكار، وهذا كله أثَّر في مسيرتي بشكلٍ مباشرٍ، سواء بطريقة التفكير أثناء إعداد الطبق، أو مستوى الجودة الذي أحرص عليه».

العالم الجديد الذي فُتحت أبوابه للتو أمام فاطمة، كان جاذبًا ومتنوعًا في فنونه الكثيرة، ما جعلها تُفكر بأخذ شهادةٍ أكاديميةٍ فيه، وبالفعل أقدمت الطاهية السعودية على هذه الخطوة، ونالتها بعدما حصلت على درجة الماجستير من جامعة دبي «كشيفٍ» مهني في إدارة الفنادق والمطاعم العالمية.

ونقلت درجة الماجستير فاطمة إلى موقعٍ آخر، من طاهيةٍ تُركز على طبقٍ واحدٍ إلى قائدةٍ في إدارة المطاعم، وخبيرةٍ في بناء تجربةٍ متكاملةٍ للضيف.

وبعد الشهادة، سجَّلت الطاهية السعودية حضورها في عددٍ من المناسبات المحلية والخارجية، كان أهمها تمثيل السعودية في المحافل العالمية، منها مهرجان «مذاق الثقافة السعودية في اليابان».

فاطمة.. تؤمن بأن الطهي ليس هوايةً فحسب، بلّ هو أيضًا لغة وتعبير عن ثقافة يحملها الشخص معه أينما حلَّ، فمن مطبخ منزلٍ بسيطٍ إلى تمثيل السعودية في كُبرى المحافل الدولية، ومن طبق «جريش» إلى إدارة الفنادق والمطاعم العالمية.