أمام عمان.. الأخضر يبحث عن كسر عقدة «التعليمية»

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى تحقيق فوزه الأول على ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية عندما يواجه المنتخب العماني في افتتاح مشواره بكأس العرب 2025، باحثًا عن كسر معاناته على أرضية هذا الملعب، الذي افتُتح 15 يونيو 2020، قبل استضافة قطر النسخة الأخيرة من المونديال.

ولعب المنتخب السعودي اثنتين من مبارياته في كأس العرب 2021 على ملعب المدينة التعليمية، وخسر في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الأردن 1ـ0، في 1 ديسمبر، ثم تعادل في الثانية مع منتخب فلسطين 1ـ1، في 4 من الشهر ذاته، قبل أن يودِّع الصراع بعد خسارته أمام المغرب 0ـ1 في الجولة الثالثة على ملعب الثمامة في الدوحة.

وعاد الأخضر إلى هذا الملعب في 26 نوفمبر 2022 لمواجهة بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم بعد أيامٍ من فوزه التاريخي على الأرجنتين، لكنَّه خسر أمام ليفاندوفسكي ورفاقه 0ـ2 قبل أن يخسر أمام المكسيك 1ـ2 في الجولة الثالثة والأخيرة في مباراةٍ، استضافها ملعب لوسيل.

وجاءت زيارة المنتخب السعودي الأخيرة إلى هذا الملعب، مطلع العام الماضي، في نهائيات كأس آسيا، إذ واجه منتخب تايلاند في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في 25 يناير، واكتفى بالتعادل السلبي في نتيجةٍ، لم تؤثر سلبًا على الأخضر، الذي فاز على عمان وقرغيزستان في الجولتين الأولى والثانية، لكنَّ الضربة المؤلمة جاءت بعد خمسة أيامٍ على أرضية المدينة التعليمية أيضًا بالخروج في ثمن النهائي على يد كوريا الجنوبية.

وكان الأخضر قد تقدَّم في تلك المواجهة بهدف عبد الله رديف في الدقيقة 46، لكنَّ المنتخب الكوري أدرك التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الثاني، فذهب اللقاء إلى الشوطين الإضافيين، ثم إلى ركلات الترجيح التي حسمها الكوريون بنتيجة 4ـ2.

وبالمجمل، لعب المنتخب السعودي خمس مبارياتٍ على ملعب المدينة التعليمية، مُنِي فيها بخسارتين، وحقق تعادلين، إضافةً إلى تعادلٍ ثالثٍ، تلاه الخسارة بركلات الترجيح، كما اكتفى بتسجيل هدفين فقط، مقابل استقباله خمسةٍ في شباكه.