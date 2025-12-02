أمم إفريقيا 2025.. ويسا يغيب عن قائمة الكونغو

يغيب يوان ويسا، مهاجم فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن بطولة كأس الأمم الإفريقية، المنظمة في المغرب، بعد استبعاده من قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية.

وانضم ويسا إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه إسترليني «75 مليون دولار» في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يشارك مع النادي الإنجليزي بعد عودته من معسكر منتخب بلاده، بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الكونغو الديمقراطية والسنغال، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في 9 سبتمبر الماضي.

وعاد ويسا، صاحب الـ29 عامًا، إلى تدريبات نيوكاسل، لكن ذلك جاء متأخرًا، وهو ما دفع لاستبعاده من قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية، المشاركة في البطولة القارية، التي تنطلق 21 ديسمبر الجاري.

وشارك ويسا في مباراتين فقط طوال الموسم الجاري، وكانتا مع الكونغو الديمقراطية في التصفيات الإفريقية للمونديال، أوائل سبتمبر الماضي، وتدرب بشكل محدود مع الفريق الأول لبرينتفورد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، ولم يشارك في أيٍّ من مباريات الفريق الثلاث الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، رغبة منه في الرحيل عن ناديه، وهو ما حدث في النهاية بانتقاله إلى نيوكاسل، المشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

يُذكر أنه من بين اللاعبين الذين تم اختيارهم للدخول في قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية، التي تم الإعلان عنها، لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم: آرثر ماسواكو ونوح صادقي، لاعبا سندرلاند، وآرون وان بيساكا، لاعب وست هام يونايتد، وأكسل توانزيبي، لاعب بيرنلي.