13 ديسمبر.. القادسية يشارك في موسم الخبر

يستعدُّ نادي القادسية لإطلاق النسخة الثانية من حفله ضمن مشاركته في موسم الخبر 2025 بصفته شريكًا بلاتينيًّا، 13 و14 ديسمبر الجاري، في منطقة الكورنيش بالخبر، وهي من أبرز الفعاليات المجتمعية والترفيهية.

وتنظَّم النسخة الجديدة من الموسم تحت شعار "الخَبر في الخُبر" الذي يعكس روح المحافظة، ويُجسِّد حضور النادي في مجتمعها حيث نشأ بين أهلها، ونما بانتمائهم، واستمدَّ هويته من تاريخ المدينة وذاكرتها وحراكها الثقافي.

وتعدُّ هذه النسخة امتدادًا للنسخة الأولى، وترسيخًا لهوية القادسية بوصفه ناديًا مجتمعيًّا وثقافيًّا، إذ يواصل عبر هذا الحفل تعزيز علاقته بأهالي المحافظة، وربط أبنائها بحدثٍ سنوي، يعيد النادي إلى قلب المدينة، ويستحضر جذور الانتماء التي ارتبطت بتاريخ القادسية.

وتتمحور أهداف النسخة الثانية حول تعزيز علاقة القادسية بأهالي الخبر عبر تجربةٍ تفاعليةٍ مشتركةٍ، وترسيخ الحفل بوصفه حدثًا سنويًّا، يُمثِّل المدينة، ويجعلها وجهةً اجتماعيةً خلال مواسم الفعاليات، وتوسيع حضور النادي الرقمي عبر محتوى يصنعه الجمهور والمؤثرون، وإبراز الدور المجتمعي للنادي، وتسليط الضوء على حضوره خارج حدود الرياضة.

إلى ذلك، أكد بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، أن إطلاق النسخة الثانية من الحفل، يأتي بوصفه جزءًا من استراتيجية النادي لتعزيز دوره المجتمعي، ويعكس التزامه بهذا الدور، وبناء تجربةٍ، تُشعر أهالي المدينة بأن القادسية نادٍ منهم ولهم.