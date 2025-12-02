التخصصات الصحية تحتفي بتخريج أكثر من 12 ألف طالب وطالبة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تحتفي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الأربعاء، في الرياض بتخريج «12.591» خريجًا وخريجة من متدربيها في برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية لعام 2025.

ورفع فهد الجلاجل، وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ على رعايته لحفل تخرج متدربي برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2025، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، على ما يلقاه القطاع الصحي من دعم وتمكين غير محدود.

ونوَّه بالتطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في تأهيل وتدريب الكفاءات الصحية، استمرارًا للدعم والتمكين للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في السعودية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.

من جهته، أكد أوس الشمسان، الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنَّ عدد خريجي برامج البورد السعودي لهذا العام بلغ «5691» خريجًا وخريجة، تلقوا تدريبهم في بيئة تعليمية صُممت وفق أعلى معايير التعليم الصحي في أكثر من «170» تخصصًا صحيًا، شملت: «3530» خريجًا من برامج الاختصاص، و«689» خريجًا من برامج الدبلوم، و«1472» خريجًا من برامج الزمالة، فيما بلغ عدد الخريجين الدوليين لهذا العام «186» خريجًا يمثلون «22» دولة، ما يعكس البُعد العالمي للبورد السعودي ودوره في سد الفجوة العالمية للطلب على الكفاءات الصحية.

وبيَّن الشمسان أنَّ عدد خريجي الأكاديمية الصحية بلغ «6900» خريج وخريجة تلقوا تدريبهم في «8» تخصصات صحية متنوعة، لافتًا إلى أن الأكاديمية الصحية تسعى منذ انطلاقتها في 2017 إلى توطين المهن الفنية المساعدة من خلال بناء برامج التدريب المهني الصحي التي تعزّز قدرات وجدارات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.