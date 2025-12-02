الأخضر يستهل كأس العرب بأربعة تغييرات

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العرب أمام عمان، الثلاثاء، ضمن أولى جولات المجموعة الثانية، بأربعة تغييرات على تشكيلته التي خاضت آخر مباراة تجريبية قبل البطولة.

ويتضمن التشكيل سبعة أسماء بدأت المباراة التجريبية الأخيرة للمنتخب مع الجزائر، 18 نوفمبر الماضي، التي انتهت بفوز المنافس 2ـ0، فيما خرج من الأساسيين علي مجرشي، الظهير الأيمن، ومصعب الجوير، لاعب الوسط، ومحمد سليمان وجهاد ذكري، قلبا الدفاع.

ويجلس اللاعبون الأربعة على مقاعد البدلاء، فيما دخل بدلًا منهم أيمن يحيى، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ووليد الأحمد وحسّان تمبكتي، قلبا الدفاع، وناصر الدوسري، لاعب الوسط.

وكانت «الرياضية» كشفت الإثنين استنادًا إلى مصادرها عن مشاركة الأحمد وتمبكتي أساسيين في مناورة التدريب الختامي، تمهيدًا لدخولهما تشكيل المباراة.

ويتكوَّن التشكيل من نواف العقيدي، حارس المرمى، وأمامه من اليمين إلى اليسار الرباعي الدفاعي أيمن يحيى، ووليد الأحمد، وحسّان تمبكتي، ونواف بوشل، وفي الوسط محمد كنو، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، فيما يتمركز الجناحان سالم الدوسري وصالح أبو الشامات على الطرفين، ويقف فراس البريكان مهاجمًا وحيدًا.