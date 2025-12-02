يايسله يحصد جائزة سفير كرة القدم الألمانية 2025

تُوج الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بجائزة «سفير كرة القدم الألمانية» لعام 2025 عن فئة المدربين «Trainer-Preis»، تقديرًا لمسيرته الدولية وإسهاماته في تطوير اللعبة خارج ألمانيا.

وأعلنت منظمة سفير كرة القدم الألمانية Deutscher Fußball Botschafter e.V عن فوز يايسله بالجائزة المرموقة، التي تهدف إلى تكريم الشخصيات الكروية الألمانية، التي تعمل في الخارج، وتسهم في نقل القيم الألمانية، مثل النزاهة والاحترافية والعمل الجماعي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لعمل يايسله المميز في تجربته الاحترافية خارج بلاده، ولا سيما في تجربته الحالية مع النادي الأهلي السعودي، إذ حظي بتقدير كبير لأسلوبه التدريبي وفلسفته الكروية.