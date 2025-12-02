البريكان يدخل قائمة الـ 20.. ويعادل الهريفي ومعاذ

دخل فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة أفضل 20 هدَّافًا في تاريخ الأخضر، عبر التسجيل أمام عُمان، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وسجَّل البريكان هدفًا في الدقيقة 55 قبل خروجه مستبدلًا مع وصول المباراة إلى آخر ربع ساعةٍ من أحداثها.

ورفع المهاجم عدد أهدافه دوليًّا إلى 14، ليتساوى مع كلٍّ من نايف هزازي، ومالك معاذ، وفهد الهريفي، متقاسمي المركز العشرين في قائمة هدَّافي الأخضر.

ويتأخر بهدفين خلف زميله صالح الشهري، صاحب المركز الـ 19، الذي سجَّل هو الآخر هدفًا خلال المباراة.

وأحرز البريكان، البالغ من العمر 25 عامًا، أهدافه الـ 14 في مسيرته الدولية التي تتضمن 62 مباراة.