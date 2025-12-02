الأخضر يقهر عمان منهيا انتظار 13 عاما

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم انتصاراته في كأس العرب بعد انتظار 13 عامًا، بإسقاط منافسه العُماني «2ـ1»، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من ثاني مجموعات البطولة على ملعب «المدينة التعليمية» في قطر.

وسجّل ثنائية المنتخب المهاجمان فراس البريكان وصالح الشهري في الدقيقتين 55 و77، وتوسطهما هدف عمان الوحيد بواسطة المدافع غانم الحبشي «70».

ورفع المنتخب السعودي عدد انتصاراته في كأس العرب إلى 12 من أصل 21 مباراة خاضها على هذا الصعيد.

وقبل هذا الانتصار، لم يستطع الأخضر الفوز في الكأس منذ تغلبه على الكويت برباعية نظيفة لحساب دور المجموعات من نسخة 2012.

وبعد الفوز على الكويت، لعب 6 مباريات، بواقع 3 في نسخة 2012، ومثلها ضمن النسخة التالية 2021، ولم يستطع الانتصار حتى حققه أمام عُمان.

وحسم الصقور أول مباراة تجمعهم بعُمان تاريخيًا في البطولة التي يشاركون فيها للمرة السابعة.

وربح المنتخب السعودي أول 3 نقاط، وأنهى الجولة وصيفًا للمجموعة بفارق هدف خلف المغرب المتصدر، فيما تتذيل جزر القمر الترتيب وتسبقها عُمان دون نقاط لكل منهما.

وفي الجولة الثانية ستتواجه، الجمعة المقبل، السعودية مع جزر القمر، وعُمان مع المغرب.