سالم يُحيي رقما غاب 18 شهرا

استنسخ سالم الدوسري، جناح وقائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بصناعته هدفَي انتصار «الأخضر» على عُمان، الثلاثاء، في كأس العرب، رقمًا غائبًا عن «الصقور» منذ 18 شهرًا.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره العُماني 2ـ1 بفضل هدفين، صنعهما سالم لزميليه فراس البريكان وصالح الشهري، ثنائي الهجوم.

وكان سلطان الغنام، الظهير الأيمن، آخر لاعبٍ يصنع هدفين للمنتخب في مباراةٍ واحدةٍ، وحدث ذلك أمام باكستان، 6 يونيو 2024، ضمن تصفيات كأس العالم.

وسجَّل البريكان هدفين من صناعة الغنام في تلك المباراة التي انتهت سعوديةً بثلاثيةٍ نظيفةٍ.

واستأنف الدوسري مساهماته التهديفية دوليًّا بعد انقطاعٍ، بدأ منذ تقديمه تمريرةً حاسمةً، سجَّل منها زميله مصعب الجوير، لاعب الوسط، هدفًا أمام البحرين، 5 يونيو الماضي، في تصفيات كأس العالم.