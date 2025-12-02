«بلاك هات».. 50 ألف زائر و500 شركة

انطلقت في الرياض، الثلاثاء، أعمال النسخة الرابعة من «بلاك هات» الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات «ملهم».

وتشهد النسخة الحالية مشاركة تتجاوز 50 ألف مختص وزائر من 163 دولة، في أكبر تجمع عالمي من نوعه في قطاع الأمن السيبراني.

وأوضح متعب القني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن نسخة 2025 تضم أكثر من 500 شركة، تشكّل الشركات الدولية منها 66 في المئة، إلى جانب 300 متحدث يقدمون ما يزيد على 200 ساعة محتوى تقني، بزيادة 35 في المئة عن العام الماضي، مؤكدًا أن هذه المؤشرات ترسّخ مكانة الرياض مركزًا عالميًا لصناعة الأمن السيبراني، ووجهة رئيسة لكبرى الشركات والجهات المتخصصة.

وقال القني: «إن كبار التنفيذيين يشكّلون 50 في المئة من إجمالي الحضور، وهو ما يعكس الأثر المتصاعد للحدث على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في السعودية».

كما شهد الافتتاح استعراض عدد من نماذج الشركات الناشئة التي انطلقت من «بلاك هات» في دورات سابقة، حيث توسعت DataLexing إلى 41 دولة وتخدم أكثر من 3.500 عميل، فيما جمعت Spidersilk نحو 9 ملايين دولار وتعود العام الجاري عارضًا رئيسًا، في حين سجّلت Solidrange نموًا تجاوز 450 في المئة خلال عام واحد نتيجة الفرص التي وفرها الحدث.

وفي جانب تطوير الكفاءات، أشار القني إلى إطلاق برنامج تدريبي يمتد لخمسة أيام بالشراكة مع جهات عالمية مثل CQURE وOffSec، محققًا نسبة رضا بلغت 92 في المئة بالنسخ الماضية، إضافة إلى مشاركة مئات من أبناء منطقة ملهم ضمن فرق التنظيم والعمل.

وتتواصل فعاليات «بلاك هات» الشرق الأوسط وإفريقيا حتى 4 ديسمبر، متضمنة ورش عمل متقدمة، وجلسات متخصصة، ومنصات للابتكار، إلى جانب مسابقة الشركات الناشئة التي يحصل الفائز فيها على فرصة المشاركة في «بلاك هات» الولايات المتحدة 2026.