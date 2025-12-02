الدوسري: ثقتي بنفسي عالية.. ونستهدف اللقب

أكّد سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنَّ لاعبي «الأخضر» استطاعوا إدارة مباراتهم مع عُمان، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس العرب، مشيرًا إلى رغبتهم في إحراز لقب البطولة.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى سعوديًا بنتيجة «2ـ1» قال الدوسري: «حققنا 3 نقاط مهمة، وعرفنا كيف ندير المباراة بأسلوب مميز».

وعن صناعته هدفي الفوز ذكر: «الثقة بنفسي عالية جدًا، والأهم تحقيق المنتخب نتيجة جيدة».

وتابع: «لدي أنا وزملائي هدف نسعى إليه وهو تحقيق البطولة».

وربح المنتخب السعودي أول 3 نقاط، وأنهى الجولة وصيفًا للمجموعة بفارق هدف خلف المغرب المتصدر، فيما تتذيل جزر القمر الترتيب وتسبقها عُمان دون نقاط لكل منهما.

وفي الجولة الثانية ستتواجه، الجمعة المقبل، السعودية مع جزر القمر، وعُمان مع المغرب.