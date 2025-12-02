رينارد: تفوقنا في الشوط الثاني.. ومشكلتنا قلة المشاركة

استحسن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ما قدّمه لاعبوه خلال الشوط الثاني أمام عُمان، الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس العرب، معبرًا عن سعادته بالفوز في مباراة صعبة على حد تعبيره.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى سعوديًا بنتيجة 2ـ1 قال المدرب: «المباراة كانت صعبة، وفي الشوط الأول كانت لياقة العمانيين أعلى، وادّخرنا مجهوداتنا للشوط الثاني وتفوقنا فيه على الخصم، وحققنا نتيجة جيدة».

وأشار إلى نجاح لاعبيه في استغلال سلاح الهجمات المرتدة، معترفًا في الوقت ذاته بوجود بعض الملاحظات السلبية التي يسعى إلى معالجتها.

وتعليقًا على صناعة القائد سالم الدوسري هدفي الفوز ذكر رينارد: «سالم أفضل لاعب في آسيا، ونحن بحاجة إليه، لكن يوجد لاعبون لا يشاركون كثيرًا مع أنديتهم ويحتاجون لدقائق أكثر، وعليهم أن يفهموا ذلك».

واستطرد: «هذا ما نعاني منه، ونلمس ذلك على أرض الملعب، ونطمح إلى تعديله».

وتحدث عن منتخبي جزر القمر والمغرب، منافسيه الآخرين في المجموعة قائلًا: «شاهدت مباراة المغرب مع جزر القمر اليوم. المغاربة قدموا كرة جيدة، ومنافسوهم ظهروا بمستوى عال خلال الشوط الثاني، وكل مباريات البطولة ستكون صعبة».

وربح المنتخب السعودي أول 3 نقاط، وأنهى الجولة وصيفًا للمجموعة بفارق هدف خلف المغرب المتصدر، فيما تتذيل جزر القمر الترتيب وتسبقها عُمان دون نقاط لكل منهما.

وفي الجولة الثانية ستتواجه، الجمعة المقبل، السعودية مع جزر القمر، وعُمان مع المغرب.