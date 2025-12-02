كيروش: الحكم شاهد ما فعله بوشل ولم يطرده

هاجم البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب العُماني الأول لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة، بسبب عدم طرده نواف بوشل، ظهير أيسر المنتخب السعودي، خلال مباراة الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس العرب، الثلاثاء، في قطر.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى بخسارة عُمان 1ـ2 قال كيروش: «حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، وأهنئ المنتخب السعودي على الفوز».

وأضاف باستياء: «الحكم ذهب إلى شاشة VAR وشاهد ما حدث ولم يطرد لاعبهم، والمشاكل التحكيمية ليس للمنتخب السعودي علاقة بها، وأوجه له التهنئة».

وغادر البرتغالي قاعة المؤتمر الصحافي محتقنًا بعد تسجيل اعتراضه على التحكيم.

وسيواجه المنتخب العُماني نظيره المغربي، الجمعة المقبل، في الجولة الثانية، بينما سيلتقي الأخضر مع جزر القمر.