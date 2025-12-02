النجاح لا يحدث صدفة، على الأقل تكون أرضيته قد تأسست، وإن كان ذلك من دون قصد. بحثت عن سر تميّز الساعات السويسرية، ما السبب الذي جعلهم يتفوقون عن غيرهم؟ اكتشفت أن نجاح السويسريين أساسه من الفرنسيين، في القرن الـ16 وبسبب الاضطهاد الديني، فر الكثير من الحرفيين البروستانت من فرنسا إلى جنيف، كان من ضمنهم صنّاع مجوهرات مهرة، لكنهم لم يتمكنوا من العمل بصناعة المجوهرات، لأن القانون في جنيف حينها يمنع ارتداء المجوهرات لأنها رمز ترف. هذا المنع هو الذي جعل صناع المجوهرات الفرنسيين يتحولون لصناعة الساعات، لأنها صناعة تتطلب دقة تشبه دقة المجوهرات، ذهبوا إلى جبال «فال دو جو» و «نوشاتيل» وخصصوا صناعة كل جزء معين إلى بيت محدد، عائلة تصنع التروس، وعائلة للزنبركات، وعائلة للعقارب، وأخرى لزجاج الساعة، هذا التخصص أنتج قطعًا فائقة تنتهي بساعة كاملة دقيقة جدًا. كانت هذه هي البداية التي صنعتها الظروف للساعات السويسرية المتميزة، والبطولة لم تكن فقط في الإنتاج المتميز بل بالاستمرار فيه، السويسريون بعد تلك الانطلاقة، صنعوا أول ساعة مقاومة للماء، وأول ساعة أوتوماتيكية، وأول ساعة يد عسكرية. يضع السويسريون علامة «swiss made» على ساعاتهم، ليس ليقولوا فقط أن الساعة صنعت في سويسرا، بل ليقولوا إنها خضعت لمعايير جودة قاسية تجعلها مميزة. لو كنت أنا من ضمن صنّاع المجوهرات الذين رحلوا إلى جنيف، هل سأرضى بترك صناعة المجوهرات، والبدء في صناعة جديدة، أم سأتوقف عن العمل، وأتخصص في لوم الزمن والحظ!؟ أعتقد أنني سأتخصص في لوم الزمن، وسأقضي الكثير من الوقت في الحديث عن مهارتي السابقة، وعن بخس الزمن. ربما لن أفعل ذلك، وسأتحول لصناعة الساعات مرددًا أغنية صباح ساعات ساعات. عمومًا لا يصح إعطاء التوقع الدقيق دون المرور بالتجربة وعيش مشاعرها. تحوّل الفرنسيين في جنيف لصناعة الساعات ذكرني بمقولة لمانديلا: «لا يقاس المرء بما يحقق حين يكون كل شيء سهلًا، بل بما يصمد أمامه حين تشتد الظروف».