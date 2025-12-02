ليندسي تقود تنس أمريكا موسمين

وقعت ليندسي دافنبورت عقدًا جديدًا لمدة موسمين، لتظل قائدة الفريق الأمريكي في بطولة كأس بيلي جين كينج، حسبما أعلنت رابطة التنس الأمريكية، الثلاثاء.

وقادت دافنبورت الفريق الأمريكي إلى نهائي منافسات الفرق العام الجاري، وهو الظهور الأول بالمباراة النهائية منذ عام 2018، عندما خسرت الولايات المتحدة من إيطاليا.

وأصبحت دافنبورت قائدة المنتخب في 2024، وكلاعبة ساعدت منتخبها على الفوز بالبطولة 3 مرات من قبل في أعوام 1996 و1999 و2000.

وفازت اللاعبة أيضًا بثلاث بطولات «جراند سلام» للفردي، وأصبحت المصنفة الأولى عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات، وتم اختيارها في قاعة مشاهير التنس لعام 2014.

وقالت دافنبورت: «إنه شرف عظيم أن أكون قائدة في كأس بيلي جين الأمريكية، وأنا سعيدة وأشعر بتواضع لمواصلة ذلك، خاصة خلال هذا الوقت الرائع لتنس السيدات في أمريكا».

وللمرة الأولى الموسم الجاري منذ عام 2004 يضم التصنيف 4 لاعبات أمريكيات بين الـ10 الأوائل، مع وجود كوكو جوف ثالثة، وأماندا أنيسيموفا رابعة، وجيسيكا بيجولا سادسة، وماديسون كيز سابعة.