انتصار الصقور على عمان يرد اعتبار رينارد

داوى فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره العُماني 2ـ1، مساء الثلاثاء، في كأس العرب «فيفا قطر 2025» جرحًا قديمًا لمدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

وقبل 7 أعوام، خسر رينارد، عندما كان يدرب المنتخب المغربي، أمام إيران بهدف دون رد، في الجولة الأولى من ثاني مجموعات كأس العالم «روسيا 2018».

وخاض المنتخب الإيراني تلك النسخة المونديالية تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي يتولى إدارة الدفة الفنية لعُمان حاليًا.

وجاءت خسارة رينارد أمام كيروش بسيناريو مرير، فالهدف الوحيد لم يحمل توقيع لاعب إيراني، وإنما سجّله عزيز بوحدوز، مهاجم المغرب، بالخطأ في مرماه، خلال خامس دقائق الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورد الانتصار السعودي اعتبار رينارد من تلك الخسارة التي أسهمت في عجز المغاربة عن التأهل إلى مرحلة الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

وطبقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي لم يتقابل المدربان سوى في مباراتي المونديال وكأس العرب.