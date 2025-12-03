السيتي يرفض «ريمونتادا» فولهام

حقق فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على مضيفه فولهام بنتيجة 5-4 في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الثلاثاء.

تقدم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف سجلها إرلينج هالاند وتيجاني ريندرز وفيل فودين عند الدقائق 17 و37 و44، بينما قلص فولهام الفارق بهدف سجله إيميل سميث رو عند الدقيقة 2+45.

وفي الشوط الثاني، وسع الضيوف الفارق مجددًا بالهدفين الرابع والخامس لفيل فودين وساندير بيرج لاعب فولهام بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 48 و54.

ولكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق سريعًا بهدف ثانٍ سجله أليكس إيوبي الدقيقة 57، وأضاف البديل صامويل تشوكويزي الهدفين الثالث والرابع فعند الدقيقتين 72 و78.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز الصعب إلى 28 نقطة ليعزز وجوده في المركز الثاني ويقلص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر الذي يستضيف برينتفورد، الأربعاء.

أما فولهام فقد تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر، لتكسر هذه الهزيمة سلسلة من فوزين متتاليين.

وفي التوقيت نفسه، انتزع إيفرتون ثلاث نقاط ثمينة بفوزه خارج ملعبه على بورنموث بهدف وحيد، سجله جاك جريليش في الدقيقة 78.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، ليستعيد توازنه بعد الخسارة في الجولة الماضية.

في المقابل، تعمقت جراح بورنموث بخسارة رابعة وتعادل في آخر خمس جولات ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.