كأس ألمانيا.. ليفركوزن يقصي دورتموند

أطاح فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم بمضيفه بوروسيا دورتموند من بطولة كأس ألمانيا، بعدما تغلب عليه، الثلاثاء، 1-0 في دور الـ16 من البطولة.

وسجل الجزائري إبراهيم مازا هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية عند الدقيقة 34 بعد تمريرة القائد أليكس جريمالدو مستغلًا خطأ دفاعيًا من دورتموند.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ليفركوزن التقدم بهدف ثانٍ عن طريق مارتن تيريه الذي تابع كرة عرضية بتسديدة مباشرة في الشباك لكن تدخل تقنية الفيديو ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

ويتقابل ليفركوزن في دور الثمانية مع هيرتا برلين الذي اكتسح كايزر سلاوترن في وقت سابق اليوم بنتيجة 6-1.

وحقق ليفركوزن فوزًا ثأريًا على دورتموند الذي تغلب عليه أخيرًا في الدوري 2-1، كما أكمل الفريق نتائجه الجيدة بشكل عام في الفترة الأخيرة حيث كان قد هزم مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه 2-0.