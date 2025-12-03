برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية

حوّل فريق برشلونة الأول لكرة القدم تأخره ليفوز 3-1 على أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة الثلاثاء، بعدما سجل رافينيا وداني أولمو هدفين تسببا في خسارة فريق المدرب دييجو سيميوني للرة الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني، منذ أغسطس الماضي، بينما عزز حامل اللقب صدارته للترتيب.

وأبقت النتيجة برشلونة في الصدارة برصيد 37 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط على ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة وسيواجه أتلتيك بلباو الأربعاء.

أما أتلتيكو، الذي وصل إلى كامب نو بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، فيبقى في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وافتتح أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 19 عبر أليكس باينا من هجمة مرتدة سريعة، لكن رافينيا أدرك التعادل بعد سبع دقائق بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة من بيدري.

وأثمر إصرار برشلونة في الدقيقة 65 عندما استغل داني أولمو كرة مرتدة داخل المنطقة وأطلق تسديدة منخفضة في الشباك، قبل أن يحسم فيران توريس النقاط الثلاث بإنهاء هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع.