برشلونة يقلبها

عزز فريق برشلونة تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز مثير بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أتلتيكو مدريد إلى انتصار 3 -1 ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة، الثلاثاء. (وكالات).