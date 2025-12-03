كأس العرب.. السودان يتحدى حامل اللقب

يفتتح منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، الأربعاء، حملة الدفاع عن لقبه في كأس العرب، عندما يستهل البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليًا بلقاء السودان، ضمن المجموعة الرابعة.

وكانت الجزائر توجت بلقب 2021 بتشكيلة رديفة على حساب تونس 2-0.

واستدعى مدرب المنتخب الرديف مجيد بوقرة تشكيلة مخضرمة ضمّت الهداف إسلام سليماني إلى جانب ياسين براهيمي ويوسف عطال، فضلًا عن أسماء وازنة مثل آدم وناس وأمير سعيود وزكريا دراوي.

وقال وناس: «تتمتع المجموعة الحالية من اللاعبين بقدرات واعدة، وأعتقد أننا سنستمتع كثيرًا»، فيما أشار بوقرة «إلى أن الجميع يتربص بنا، عندما يواجهون الجزائر سيقدمون أضعاف مستواهم».

في المقابل، يتكئ منتخب «صقور الجديان» بعد تأهله على حساب لبنان في الملحق 2-1 على خبرة مدربه الغاني كواسي أبياه، علمًا أنه أطاح «محاربي الصحراء» الصيف الماضي من ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين بركلات الترجيح.

وشدد قائده بخيت خميس على أن فريقه يوجد في «مجموعة الموت»، مضيفًا «نحن قادرون على تخطي دور المجموعات».

من جهته، أعرب أبياه الذي سيكون في صدام آخر مع الجزائر في كأس إفريقيا بعد أسابيع قليلة في المغرب، عن أمله في الذهاب بعيدًا «نعم يمكننا تخطي الجزائر، لدينا لاعبون جيدون جدًا، ومن الناحية التكتيكية، عندما يستمعون، فإنهم تلقائيًا يلعبون بقوة».