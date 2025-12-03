الرياض تحتضن «المؤتمر الدولي للفلسفة»

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2025 خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، في نسخته الخامسة تحت عنوان «الفلسفة بين الشرق والغرب»: المفاهيم، والأصول، والتأثيرات المتبادلة»، ليواصل المؤتمر دوره كمنصةً معرفية تجمع المفكرين والخبراء من مختلف دول العالم.

ويبحث المؤتمر هذا العام في جذور الفلسفات الشرقية والغربية ومسارات تطورها، إلى جانب استعراض التأثيرات المتبادلة بين المدارس الفكرية عبر العصور، وتقديم رؤى فلسفية معاصرة تعزّز الحوار بين الثقافات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات رئيسة يشارك فيها نخبة من الباحثين الدوليين، إضافة إلى ورش عمل تطبيقية وحلقات نقاش متخصصة، ومسارات تفاعلية تشمل برنامج «فلاسفة الغد» الموجّه للأطفال لتنمية مهارات التفكير والتساؤل، ومسار «فلسفة 101» لتقديم المفاهيم الأساسية للجمهور العام، إلى جانب تجارب فكرية وفنية مثل الفلسفة حول العالم ومرايا الذات ورحلة الفكرة.

ويستضيف المؤتمر مسرحين جانبيين لجامعات ومراكز بحث عالمية تقدّم رؤى فلسفية متعددة الثقافات، مع ورش تفعّل التفكير النقدي في الحياة اليومية، فيما يركّز المسرح الرئيس على مناقشة المحاور الكبرى التي تربط الشرق بالغرب وتفتح آفاقًا جديدة للتواصل الفلسفي العالمي.

ويُعدّ مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة منصة سنوية كبرى تنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في الرياض العاصمة، ويهدف إلى ترسيخ حضور الفلسفة ودورها المعرفي ويجمع مفكرين وخبراء من الشرق والغرب في حوار يستعرض الأصول الفلسفية وتقاطعاتها وتأثيراتها المتبادلة عبر العصور ومنذ انطلاقه، أسهم المؤتمر في تعزيز التواصل الثقافي العالمي، وإبراز الفلسفات غير الغربية في سياق دولي أرحب، إلى جانب طرح رؤى فكرية تساعد في مواجهة تحديات العصر الحديث.