الجمعة.. سحب قرعة مونديال 2026

تُسحب قرعة كأس العالم 2026، أكبر نسخة من البطولة العالمية لكرة القدم على الإطلاق، الجمعة المقبل، في واشنطن، العاصمة الأمريكية.

وتنظم البطولة الموسعة التي باتت تضم 48 منتخبًا، مقابل 32 في نسخة قطر 2022، في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو من العام المقبل.

وتوزَّع المنتخبات الطامحة لخلافة الأرجنتين، المتوجة بقيادة ليونيل ميسي بلقبها الثالث في قطر 2022، على 12 مجموعة.

ويضم التصنيف الأول منتخبات الأرجنتين، وأمريكا، والمكسيك، وكندا، الدول المضيفة، إضافة إلى البرازيل، صاحبة الرقم القياسي بخمسة ألقاب، وفرنسا، البطلة مرتين، وألمانيا، الفائزة أربع مرات، إلى جانب إسبانيا، البطلة عام 2010، وإنجلترا، المتوجة عام 1966، والبرتغال وهولندا وبلجيكا.

وتتيح القائمة الموسعة فرصة لعدد من المنتخبات التي تشارك للمرة الأولى، مثل الرأس الأخضر، والأردن وكوراساو.

ومع بقاء ستة مقاعد تُحسم عبر الملحق، يسعى الكبار إلى تجنب مواجهة إيطاليا التي أحرزت اللقب عام 2006، لكنها لم تتأهل منذ 2014، على الرغم من حملة تصفيات مليئة بالأخطاء، لا يزال بإمكان الطليان بلوغ النهائيات بالفوز في مباراتين فاصلتين في الملحق الأوروبي.

وتُلعب المباراة الافتتاحية في ملعب «أستيكا» الواقع في مكسيكو، العاصمة المكسيكية، الذي استضاف نهائيي 1970 و1986، قبل أن تمتد البطولة لنحو ستة أسابيع، وتختتم بالمباراة النهائية في ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ولن تعرف المنتخبات تفاصيل ملاعبها ومواعيد انطلاق مبارياتها إلا السبت، أيّ بعد يوم من القرعة.