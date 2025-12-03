«بشة»: السودان في الأصعب.. والجوائز مُغرية

بدأ السوداني محمد أحمد بشير، المُلقب بـ«بشة» مسيرته الكروية في فريق الموردة الأول لكرة القدم، وذلك خلال موسم 2005-2006، حتى موسم 2008-2009، ليُغادر بعد ذلك إلى صفوف فريق الهلال، بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده.

قدّم «بشة» عروضًا قوية مع الهلال السوداني، أسهمت في جذب أنظار مسؤولي نادي الوحدة السعودي، لينتقل إلى الفريق الواقع في مكة المكرمة، في الـ12 من يونيو عام 2012، بنظام الإعارة.

وعلى الرغم من مشاركته في 12 مباراة فقط، استطاع اللاعب السوداني وضع بصمته مع الفريق السعودي، محرزًا هدفيّن، لكن الأداء لم يُكن مرضيًا للوحداويين، ليعود بعد ذلك إلى صفوف الهلال، وهناك استعاد المستوى المعهود عنه، وأسهم في تحقيق لقب بطولة الدوري السوداني الممتاز في موسم 2014.

«بشة» حل ضيفًا على «الرياضية» في حوار تحدث خلاله عن البطولة العربية الجارية حاليًا في الدوحة، العاصمة القطرية.

01

كيف ترى استعداد منتخب السودان لكأس العرب 2025؟

المنتخب السوداني قدم نفسه بقوة من خلال مباراة الملحق، وأثق بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات كبيرة، والوصول بعيدًا في البطولة العربية.

02

ماذا عن المجموعة التي هو فيها؟

المنتخب السوداني وقع في مجموعة صعبة جدًا، لكنني أثق في قدرتهم على الفوز.

03

ماذا تعنى هذه البطولة لكم كلاعبين عرب؟

أهمية البطولة تكمن في أنها تجمع عربي كبير بين الإخوة والأشقاء العرب، أما من النواحي المالية هُناك أرقام كبيرة تنتظر المنتخبات، وجوائز مالية مغرية لا توجد في معظم البطولات.

04

من ترشح لنيل اللقب العربي؟

يصعب تحديد هوية البطل من المباريات الأولى، لكن بعد المباريات الثانية في دور المجموعات تتضح الرؤية وتبدأ الترشيحات.

05

مشاركة أكثر من منتخب عربي تأهلوا إلى كأس العالم هل سيجعل المنافسة أصعب؟

بالطبع، مشاركة المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم يضيف قوة للبطولة، ويجعل المنافسة أشد.

06

رأيك في تطبيق «فيفا» الاستبعاد لدقيقتين في كأس العرب 2025؟

هو قرار من أجل متعة كرة القدم، في البداية قد يواجه صعوبات، لكن لنرى ماذا سيحدث عندما يطبق أكثر خلال المواجهات، وما النتائج الملموسة من إقراره.