أمام بلجيكا.. ألمانيا والبرتغال.. أمريكا تُنهي استعدادات المونديال

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ختام استعدادات منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم المقررة على أرضه الصيف المقبل، مشاركة مع المكسيك وكندا، بمباريات دولية تجريبية ضد بلجيكا، البرتغال، وألمانيا.

ويبدأ لاعبو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، المرحلة الأخيرة من استعداداته للعرس العالمي ضد بلجيكا في أتلانتا 28 مارس 2026.

وقال بوكيتينو في بيان صحافي: «هذه فرصة عظيمة لتحدي أنفسنا ضد بعض من أفضل المنتخبات في العالم. إنها مباريات رائعة للاعبين والجماهير».

وسيبقى المنتخب الأمريكي في جورجيا لخوض مباراة تجريبية ثانية ضد البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، في 31 من الشهر ذاته، على ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا.

ويخوض المنتخب الأمريكي مباراته التجريبية الأخيرة التي لم تُحدد بعد في شارلوت، بولاية كارولاينا الشمالية 31 مايو 2026، قبل أن يختتم برنامجه التحضيري بمواجهة ألمانيا، المتوجة باللقب العالمي أربع مرات، على ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو في السادس من يونيو في العام ذاته.

وتأهلت كل من بلجيكا والبرتغال وألمانيا إلى مونديال 2026، العام المقبل التي تم رفع عدد المنتخبات المشاركة فيها إلى 48 منتخبًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. وتنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو، على أن تُلعب المباراة النهائية في 19 يوليو من عام 2026.

والتقت ألمانيا مع أمريكا تجريبيًا في أكتوبر 2023 في أول مباراة بقيادة مدربها يوليان ناجلسمان وانتهت بفوزها 3-1.