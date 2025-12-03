ختام تصوير فيلم «ابن مين فيهم؟»

اختتم فريق فيلم «ابن مين فيهم؟» تصوير العمل الكوميدي المنتظر للثنائي ليلى علوي وبيومي فؤاد، اللذين يتعاونان مجددًا على الشاشة في عمل جديد.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولته أحمد عصام السيد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى من طاقم التمثيل قريبًا. فيلم «ابن مين فيهم؟» من إنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث «ابن مين فيهم؟» حول «رشدي» «بيومي فؤاد»، وهو رجل أعمال مستهتر، يعيش حياته بلا التزامات، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة التي لا تعرف المساومة «ماجدة» «ليلى علوي»، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ، ويؤدي هذا الصدام إلى سلسلة من المواقف المعقدة والكوميدية في رحلتهم للبحث عن ابن رشدي، ليستعرض الفيلم موضوعات مثل المسؤولية والعلاقات والروابط غير المتوقعة.

ويستعد فيلم «ابن مين فيهم؟» لدخول مرحلة ما بعد الإنتاج، مع الكشف قريبًا عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك خطط العرض والإعلان عن النجوم المنضمين إلى فريق التمثيل بالفيلم.