2025.12.03 | 03:29 pm
سجّلت الجماهير السودانية والجزائرية حضورها مبكرًا، استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، حامل اللقب، أمام نظيره السوداني، ضمن منافسات كأس العرب، المنظمة في الدوحة، العاصمة القطرية تصوير : بشير صالح
